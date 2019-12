Slik gikk det da Bergmo og Bekkevoll konkurrerte om å bli best i byen

Sport

At Bekkevoll stikker av meg seieren er nærmest like fast som at skolecupen arrangeres. Som avslutning før jul møttes også i år ungdomsskolene til konkurranser der de yngste elevene spilte med de minste ballene. I innebandy-finalen for jenter ble det Bergmo-seier, mens Bekkevoll vant gutteklassen. Også i de fire andre finalene var det Bekkevoll som gjorde det best. Som tidligere år kjempet 9. klasse om seieren i fotball, mens volleyball er idretten for de eldste elevene.