Slakter kåring: – Magnus Eikrem er årets spiller, ingen andre

Sport

Molde: MFK ble suverene eliteseriemestere i 2019 og toppet tabellen 14 poeng foran sølvvinner Bodø/Glimt. Under Fotballfesten mandag var det imidlertid nordlendingene som stakk av med de fleste prisene. Stortalentet Håkon Evjen ble kåret til både årets unge spiller og årets spiller.

I sistnevnte kategori var han nominert sammen med toppscorer Torgeir Børven og MFKs Magnus Eikrem.

Eikrem-støtte fra ekspert

Det skapte reaksjoner at Eikrem ikke fikk prisen etter den imponerende sesongen han har hatt i 2019. På sosiale medier var det mange som tok til orde for at 29-åringen burde fått prisen, blant annet TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Evjen har vært fantastisk, men det er da ingen som har vært bedre enn Eikrem i 2019. Helt eget nivå når han har vært på sitt beste, og selv om han ikke spilte mer enn 1740 minutter var han den spilleren i Eliteserien som skapte flest sjanser. Åtte målgivende og elleve mål ble det også, skriver Mathisen på Twitter og legger ved statistiske sammenlikninger av de to eliteserieprofilene.

Der kommer det blant annet fram at Eikrem har spilt nesten 15 timer mindre eliteseriefotball enn Evjen i 2019, men likevel skapt flere sjanser og stått for flere målgivende pasninger.

– Årets spiller er Eikrem

Romsdals Budstikkes sportsleder Trond Hustad er også blant dem som er sterkt uenig i at det var Evjen som ble kåret til årets spiller. Hør hans tirade i denne ukas episode av podkasten RB-sporten. Den kan du høre øverst i denne saka eller der du vanligvis hører podkast.

Panelet består ellers av Ole Bjørner Loe Welde, Pernille Huseby, Knut Lillebakk og Martin Brøste. I tillegg til diskusjonen rundt kåringen av årets spiller, tas blant annet debatten rundt årets trener.