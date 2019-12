Midsund-jenta bidro til å sikre plassen i Toppserien

Sport

Lillestrøm: Det var ikke mye tvil om at Lyn kom til å beholde plassen etter 5-0-seier borte mot Fløya i den første av to kvalifiseringskamper, men med 2-1 seier søndag kunne laget juble for både seier og sikret spill i Toppserien også i 2020. Kampen ble spilt i LSK-hallen på Lillestrøm.