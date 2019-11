Derfor har Molde-stjernen en rød lampe i stua som lyser opp hele nabolaget

Sport

– Jeg hadde vært veldig god i fjor og da kan du komme til et punkt der du tenker at du kanskje har lyst på neste steg. På et tidspunkt følte jeg den tida var inne. Jeg kjente at jeg kunne levere på veldig høyt nivå mot for eksempel Zenit, og da sitter du igjen med en følelse av at du er klar for noe større. I starten av dette året ventet jeg nok på noe skulle dukke opp. Og når du ikke lever i nuet og aksepterer situasjonen, da blir det vanskelig å levere på så høyt nivå som man skal, sier Hestad.

24-åringen forteller om samboerskapet med lagkamerat Fredrik Aursnes, som han deler hus med i Molde sentrum. Og han forklarer hvorfor røde lamper lyser opp hele nabolaget på kveldstid.

– Jeg får høre at det minner mye om ei gate i Amsterdam, men kan avkrefte at det er sånne ting som foregår oppe der. På kveldinga er ikke det lyset du sitter i optimalt for å sove så godt som kunne gjort, og da klinker vi heller på det røde, deilige lyset og fargelegger gata, sier Hestad.

Han snakker også om alternative behandlingsmetoder han og lagkameratene bruker for å ta ut det lille ekstra i hverdagen, som briller med rødt glass og en spesiell leire som han kjøper på Hjelset.

Eirik Hestad forteller om forskjellen på Erling Moe og Ole Gunnar Solskjær og avslører hvilken Molde-spiller han tror vil slå gjennom neste år. Profilen snakker også om vennskapet med Erling Haaland og sin egen debut borte mot Steaua Bucuresti da han var 17 år gammel.

I tillegg til Eirik Hestad består panelet av Ole Bjørner Loe Welde, Knut Lillebakk, Pernille Huseby og Trond Hustad.

