Rbnett sender KM-finalene direkte: Ni timer med futsal

Mesterskapet arrangeres kommende helg. Lørdag er det innledende runder i Isfjordshallen, Nessethallen, Frænahallen, Freihallen og Dahlehallen. Sluttspillet søndag går i Molde. Første kamp starter klokka 09.30 og siste finale går klokka 17.

- De to siste årene har finalene gått i Kristiansund, nå vil vik prøve dette i Molde for første gang. Molde Arena er en ny hall som egner seg godt, sier daglig leder Are Lervik i Nordmøre og Romsdal Fotballkrets.

I J13-klassen er det påmeldt sju lag som møtes i Isfjordshallen, mens G13-klassen har 13 lag som spiller i Nessethallen. I J14 skal sju lag i aksjon i Frænahallen. G14 spiller i Freihallen, der blir det 13 lag. De ni lagene i jentenes 16-årsklasse er plassert i Frænahallen. De 13 guttelagene i samme klasse skal kvalifisere seg i Dahlehallen.

Til sammen deltar 62 lag. Det vil si at nærmere 500 spillere skal i aksjon i helga. De fire beste lagene i hver klasse møtes til sluttspill i Molde Arena søndag. De tre beste lagene får pokaler, det samme får toppscoreren i hver klasse.

Sendinga på Rbnett starter klokka 08.30 søndag og er åpen for abonnenter. Vi viser alle semifinalene, bronsefinalene og finalene. Det betyr at vi streamer 24 kamper fram til klokka 17. Kampoppsettet for sluttspillet ligger på hjemmesiden til Nordmøre og Romsdal Fotballkrets. Lista blir oppdatert med klubbnavn etter kvalifiseringen lørdag.

Både Rbnett og Tidens Krav streamer sluttspillet direkte. Streambird i Kristiansund står for produksjonen. Kommentator er Andreas Hanssen, som er spillerutvikler i Nordmøre og Romsdal Fotballkrets. Han får assistanse av kretsens trenerutvikler Stig Arild Råket.

Programmet er lagt opp slik at de aller fleste som vil skal rekke Molde – Bodø/Glimt og Kristiansund – Strømsgodset klokka 18.