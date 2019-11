Sjuendeplass i NM: Nå er han aktuell for verdenscup

Sport

BEITO: – Jeg hadde før sesongstarten forhåpninger om at det skulle være mulig å kjempe om en tropp i troppen til World Cup-åpningen i Finland, men jeg burde nok ha hoppet litt bedre i Falun forrige helg for å ha vært i posisjon til det. Det som gleder mest, er at dette er min klart beste sesongstart noensinne, sa Skoglund etter at han ble nummer sju på den lengste distansen i senior-NM.