Karateklubben arrangerte nasjonalt stevne i Molde - nå er målet NM-medaljer i mars

Sport

I helga ble det for første gang gjennomført nasjonalt katastevne i karate i Molde. Kata er sportens individuelle oppvisningsgrein der utøverne foran dommerpanelet viser ferdigheter etter et forhåndsbestemt program. For klubbgründer Trine Mette Helset er det stas at sporten står seg så godt, seks år etter at karateklubben i Molde ble etablert. Ekstra stas er det at sju klubber fra Oslo til Steinkjer med til sammen 68 utøvere var med på helgas stevne. Også toppdommere hadde tatt turen til Molde for å inspirere karateutøverne. De mest ivrige fikk tillegg ekstra oppfølging av landslagstreneren i kata.