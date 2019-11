Alt klart til fotballfest

Sport

Den mest optimistiske er Oddgeir Misund. 6-0 til MFK er hans tips. Liv Valderhaug er litt mer forsiktig. Hun tipper 3-2 til MFK. Dialekten røper at hun er fra Ålesund, men nå er hun ekte MFK-supporter og gleder seg veldig til kampen. Andre er litt mer forsiktige. De vet at Strømsgodset kjemper for livet for å overleve i Eliteserien, derfor regner de ikke med en lett match.