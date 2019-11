– Vi kommer hjem til verdens beste folk, og det er dere

Sport

En stor folkemengde samlet seg til gullfeiring utenfor Alexandra hotell i Molde sentrum etter at seriemesterskapet var sikret med solide 4-0 over Strømsgodset. Spillerne ankom hotellet litt over klokken 21, og tok imot hyllesten fra folket fra balkongen på hotellet. Hovedtrener Erling Moe kjempet for å holde følelsene under kontroll da han snakket til supporterne: