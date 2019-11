Bettingselskap har allerede betalt ut til de som tippet at Molde skulle ta gullet

Sport

– Med Molde-seieren mot lokalrival Kristiansund så er det avgjort. Det er kun Glimt som kan stoppe Molde i teorien, men det er kun teori. Ser man på kampprogram og forspranget Molde har, så er gullkampen over, sier talsmann Mikael Mellqvist fra Coolbet.com.

De betalte dermed ut til alle oddsspillere som hadde tippet på Moldegull lørdag kveld.

– Det er rundt 50 kunder som har en positiv overraskelse på sin spillkonto og utgjør et sekssifret beløp totalt sett. Den høyeste oddsen på Molde-gull som noen tok var 3,25, sier Mellqvist.

Selskapet mener Molde har vært i en egen klasse i årets sesong, med 59 poeng tre runder før slutt. De er sikre på at de blå-hvite ikke vil rote bort gullet på tampen.

– 11-2-0 hjemme viser en enorm styrke på eget gress, og to av de siste tre kampene er på eget gress. Stalltipset er at Molde dreper all teori i neste runde med hjemmekamp mot Strømsgodset, mens Glimt skal til Lerkendal. Med 8-2-1 etter sommerferien, så har Molde virkelig vært høstens lag og gullet er fullt fortjent, sier Mellqvist.