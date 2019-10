Ulike meninger om gratis halleie i Hustadvika

Sport

Tirsdag var det stiftelsesmøte i Hustadvika idrettsråd. Et av spørsmålene som blir viktig for idretten i nye Hustadvika kommune framover er følgende: Skal det innføres halleie i Eidehallen, som har vært gratis for innbyggerne å leie siden 2016, eller skal det være fri leie av idrettshall i hele Hustadvika?