Hoseth kan vere aktuell mot Volda

Sport

(smp.no) Mange frykta at KBK kunne nytte fleire frå A-stallen sin i desse kampane, men reglementet til NFF set ein stoppar for dette. A-lagsaktuelle spelarar må ha spelt minst åtte kamper for toarlaget for å vere aktuelle, og KBK 2 kan kun nytte seg av færøyveringen Meinhard Olsen frå A-stallen sin mot Volda.