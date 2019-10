Ole Martin står bak nytt internasjonalt verktøy for sportsindustrien

Sport

Etter to år med intens jobbing er det meste på plass for Ole Martin Vebenstads nye digitale plattform for sportsindustrien. Tanken er at SportIn skal gjøre det lettere å koble personer med idrettsklubber som trenger folk til lønnet eller frivillig arbeid. Også høgskoler og universitet som utdanner folk til en bransje som er i vekst, er en viktig målgruppe for Vebenstads faglige og sosiale møteplass på nett.