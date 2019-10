Alt avgjøres i siste kamp. Se dramatikken på Rbnett lørdag

Sport

Lørdag klokka 12 har kampen mellom Træff og Herd avspark på Reknesbanen. Begge lag kjemper om å unngå nedrykk fra 3. divisjon, men Træff har ett poeng å gå på sammenliknet med Herd.

Tre lag rykker ned fra avdelinga. Årvoll og Sunndal er allerede klare for nedrykk. Træff (28 poeng), Rommen (28) og Herd (27) står i fare for å kapre den siste nedrykksplassen før den siste og svært nervepirrende serierunden lørdag.

Det betyr at Træff er sikret plass i 3. divisjon også neste sesong dersom de klarer minst uavgjort mot Herd.

Ved et eventuelt tap kan Træff være avhengige av at Rommen ikke tar poeng i en vanskelig bortekamp mot tabelltoer Lørenskog - som dog ikke har noe å spille for i siste serierunde.

Romsdals Budstikkes abonnenter kan se Træffs skjebnekamp mot Herd direkte fra klokka 12. Her kan du se kampen.

Rbnett viser også Molde 2 sin serieavslutning hjemme mot Nordstrand til samme tidspunkt. Molde 2 blir nummer seks dersom de vinner.

Den kampen kan du se her.