Solberg om tingrettsnedleggelser: – Sannsynligvis et altfor sterkt grep

– Måten de har lagt det opp på, er sannsynligvis et altfor sterkt grep. Vi må gjøre tiltak for å sikre at vi har gode domstoler med god kvalitet, men også at vi er til stede i hele landet, sa statsministeren i Stortinget fredag.

Hun kommenterte denne ukens forslag fra Domstolskommisjonen om å legge ned 38 tingretter over hele landet. Ifølge statsministeren skal saken nå diskuteres og ut på høring.

Regjeringspartiet KrF har allerede skutt ned forslaget. I tillegg har opposisjonen reagert sterkt.

– Her skal man avvikle i distriktene og bygge opp rundt de store byene. Og nå er det altså domstolene som står for tur, sa Senterpartiets Marit Arnstad fra talerstolen.

Hun mener forslaget følger samme spor som politireformen, kommunereformen og fylkesreformen.