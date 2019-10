Østigård og Christensen på U21-landslaget

Sport

U21-landslagstrener Leif Gunnar Smerud presenterte troppen til EM-kvalifiseringskampene mot Hviterussland og Nederland tirsdag.

Både åndalsnesingen Leo Skiri Østigård og MFKs Tobias Christensen var å finne på blokka til landslagstreneren.

– Jeg var fornøyd med måten gjengen opptrådte - både på og utenfor banen - sist, og troppen bærer derfor preg av kontinuitet. I tillegg er det en bra komplementaritet med ulike typer som har det til felles at de evner å by på seg selv innenfor lagets rammer, sier Smerud til NFF sine nettsider.

Smerud forventer vriene kamper, men tror på en god måned.

– Jeg forventer to tøffe, men litt ulike kamper. Det er to motstanderlag som er godt ledet og organisert. Samtidig har teamet mitt også gjort en strålende jobb med å forberede denne samlingen, så vi ser frem i mot å spille og konkurrere igjen - oktober er tradisjonelt en bra måned for U21-fotball.

Norge møter Hviterussland borte fredag 11. oktober, før Nederland kommer til Norge tirsdag 15. oktober.

Her er hele troppen

Julian Faye Lund - Mjøndalen

Kristoffer Klaesson - Vålerenga

Fredrik Andre Bjørkan - Bodø/ Glimt

Leo Skiri Østigård - St. Pauli

Ulrik Tillung Fredriksen - Sogndal

Birk Risa - Odd

Tord Johnsen Salte - Viking

Tobias Heintz - Kasimpasa

Hugo Vetlesen - Stabæk

Emil Bohinen - Stabæk

Tobias Christensen - Molde

Håkon Evjen - Bodø /Glimt

Gaute Høberg Vetti - Sarpsborg 08

Johan Hove - Strømsgodset

Aron Dønnum - Vålerenga

Ola Brynhildsen - Stabæk

Odin Luraas Bjørtuft - Odd

Rafik Zekhnini - Twente

Dennis Johnsen - PEC Zwolle

Kristian Thorstvedt - Viking