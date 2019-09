Fotball, grønnsaker og sunne vaner på helgas store fotballcup

Sport

Molde: Førsteklassingene fra Midsund og Skåla sprang og smilte. Akkurat slik MFK vil det skal være når det det arrangeres fotballturnering for de aller yngste. Seksåringene fra Midsund var så ivrig framfor Skåla-målet at de oransje fikk lov til å sette inn en ekstra spiller. Slik er regelverket når det arrangeres turnering for unge fotballspillere. For en måned siden gjennomførte de sin aller første skoledag. Lørdag var de ferske førsteklassingene med på å gjøre også årets EatSleepMove til en suksess. Det å skape gode vaner og det å ha det artig på fotballbanen er viktig for arrangørklubben MFK, som gjennomfører turneringa i samarbeid med NFF.