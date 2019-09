Fræna Taekwon-Do Klubb har startet voksenparti

Iver tok svart belte som 53-åring

At det går an å begynne på taekwondo i voksen alder, er instruktør Iver Schjetne (55) et levende eksempel på. Han begynte som 47-åring, og fikk svart belte seks år etter.