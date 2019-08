Rbnett skal sende MHK-kamper denne sesongen

Sport

MOLDE: Søndag starter sesongen for Molde HK Elite og trener Helle Thomsen. Da skal fjorårets kvartfinalist i sluttspillet opp mot nyopprykkede Aker på bortebane. Det er en kamp du nå kan se direkte på Rbnett. Romsdals Budstikke har sikret seg rettighetene til stort sett alle kampene Molde HK Elite skal spille i årets sesong.

Ansvarlig redaktør i Romsdals Budstikke, Ole Bjørner Loe Welde sier håndballdekning har blitt en viktig del av den digitale satsinga for mediehuset. Derfor gleder han seg til å kunne tilby Molde HK Elites kamper til alle abonnenter.

– Vi har inngått en avtale med Amedia og Norges Håndballforbund som gjør at vi har rettigheter til Molde HK Elite sine kamper hjemme og borte denne sesongen. Avtalen gjelder alle kamper bortsett fra de som skal gå på ordinær tv, sier Welde.

– Levende bilder er en viktig del av strategien til Romsdals Budstikke. I sommer sendte vi flere av MFK sine kamper i kvalifiseringen til Europa League. Vi ser at dette er et populært produkt for våre abonnenter. Nå har vi et bra produkt som strekker seg gjennom høsten og vinteren, fortsetter redaktøren.

– Økt interesse

Welde forteller at Budstikka har opplevd en økt interesse rundt dekninga av Molde HK de siste årene. Nå tippes klubben på medaljeplass av de aller fleste eksperter.

– Håndball er en spennende publiukumsidrett med mye spenning og mange mål. Kampene går på gunstige tidspunkt om kvelden og i helgene. Erfaringer fra Amedia viser at det er stor interesse. Molde HK har et spennende prosjekt på gang.

– Vi merker at det er økt interesse rundt laget. Vi håper at det vil være positivt for klubben at vi nå kan sende deres kamper direkte. Vi vil jobbe med hvordan vi kan utvikle produktet.

Han mener det gledelig at aktører som Romsdals Budstikke nå kan være med å kjempe om sportsrettigheter på dette nivået.

– Det er positivt at norske lokalaviser kan samarbeide om rettighetskjøp. I denne saken skal Amedia ha ros for at de åpnet døren for oss slik at lokalpublikummet i Romsdal får tilgang til Molde HK Elite sine kamper gjennom Rbnett, sier Ole Bjørner Loe Welde.

Første kamp som sendes direkte på Rbnett er allerede førstkommende søndag. Avkast mellom Molde HK Elite og Aker er klokka 18.00.