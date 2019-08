– Vi ser kun for oss seier

Sport

Molde: – Partizan Beograd er det viktigste i livet for oss. Det er utenkelig at vi skulle gå glipp av en Partizan-kamp her i Norge. Selv har jeg reist fra Bodø. Og disse gutta her, som jeg ikke kjenner fra før, har reist fra Kristiansand og Hønefoss. Det er mange serbere bosatt i Norge som har reist til Molde for å se Partizan kvalifisere seg til Europaligaen, sier Dusan Vasic til Rbnett.