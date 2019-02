Sport

ALGARVE: Lisa-Marie Utland scoret det avgjørende målet på overtid da Norges fotballkvinner snudde kampen og slo Danmark 2-1 i Algarve Cup onsdag. Emilie Nautnes spilte de 78 første minuttene for et ungt norsk lag og ble byttet ut like etter at Therese Åsland hadde utliknet til 1-1 med et utsøkt frispark. Norges lag åpnet friskt, men det var ldanskene som tok ledelsen etter et drøyt kvarters spill.