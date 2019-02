Monsen: – Johannes brydde seg ikke

Sport

SEEFELD: Klæbo gikk rett mot Monsen etter tumultene som oppsto i målområdet etter semifinalen.

– Jeg er imponert over Johannes. Han kom ned til meg og sa at han ikke brydde seg. Han var helt rolig. Vi kunne ikke bruke energi på det. Vi var ferdige med Ustjugov. Hva gjør vi nå? Det var slik han tenkte. Han var klar på at dette skulle vi klare, sa Monsen etter at Klæbo hadde hentet sitt første individuelle VM-gull.

Moldenseren mente at russerens oppførsel i løypa kunne tolereres.

– Det er ikke noe spesielt med oppførselen til Sergej Ustjugov i løypa. Den ser vi nesten hver helg, men nå er det VM og den greia der. Det som topper det er at han blir sint og puffer borti ham. Det koker. Sånn er det. Det forteller om en stor utøver som ikke går i kamp og vil ha returoppgjør, sa Monsen om Klæbo.

Senke skuldrer

Den rutinerte treneren mener at Klæbo har vokst som menneske siden de suksessrike OL-dagene for ett år siden.

– Jeg føler at han bare har hatt halvparten så vondt i halsen som foran OL i Pyeongchang. Han har lagt en alen til sin vekst med det, og han sa at han håpet utrolig på en god torsdag. Det ville gi ham den åpningen han trengte. Nå kan han senke skuldrene, og så kan øvelsene komme på løpende bånd. Det blir tap og vinn med samme sinn, konkluderte 56-åringen.

Spesielt

Det ble en spesiell semifinale og finale der det stoppet helt opp på toppen.

– Da de så at Aleksandr Bolsjunov ikke fikk betalt for å gå for fullt opp mot toppen, så endte det med full stopp i den andre. Da ble det slik, og vi måtte håndtere det derfra. Jeg synes at vi fikk betalt for det vi hadde forberedt oss på. Vi hadde flinke folk i lavgang og kom oss i posisjon. Jeg var glad for at Federico Pellegrino var førstemann i siste sving, for det ga Johannes akkurat de siste pustene han trengte. Det var en fordel for Johannes at Pellegrino var førstemann til å kjøre ned, sa Monsen.

– Johannes og Emil går lagsprinten. Det har vi ikke lagt skjul på. Men det kan bli et takras for Emil, og det kan dukke opp en alvorlig situasjon som oppstår på lørdag som gjør at vi må ta et grep. Sindre Bjørnestad Skar er reserve.

(©NTB)