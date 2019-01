Nytt Molde-sjokk i eliteserien håndball

Sport

Onsdag tok romsdalsklubben en ny storskalp da Storhamar ble slått 24-23.

Målvakt Ine Karlsen Stangvik ble hentet fra franske Besancon og debuterte med storspill da serieleder Vipers Kristiansand søndag ble slått 25-19 og påført sesongens første poengtap. Storhamar hadde avgitt poeng bare mot Vipers før Molde kom på besøk onsdag, men måtte se seg slått i egen hall.

Stangvik, som var den store helten mot Vipers, satt på benken i Hamar. I stedet storspilte Tonje Lerstad i målet. Ute på banen herjet særlig Sarah Paulsen, som scoret seks mål og ble kåret til banens beste.

Mona Obaidli og Ragnhild Valle Dahl viste også fram skuddarmen jevnt og trutt, og Storhamar kom brått ned på jorda igjen etter å ha fått en kraftig opptur ved gullrivalens feilskjær i helgen.

Molde hadde tre seirer og fem tap og lå på nederste halvdel før helgens bragdseier, men er under ledelse av sin danske trener Helle Thomsen nå på full fart oppover på tabellen.

Vipers utnyttet Storhamars tap med 28-20-seier over Byåsen og har nå seks poengs luke til sine tre nærmeste forfølgere Storhamar, Tertnes og Larvik. Silje Waade førte an for Vipers med sju mål.

Larvik og Tertnes vant også onsdag, henholdsvis 31-18 over Oppsal og 29-24 over Fana.

Lagene har spilt ulikt antall kamper. Storhamar har to kamper til gode på Vipers og Larvik en.

Molde har klatret til femteplass, men det er ni poeng opp til serielederen.

Rælingen vant 28-20 i bunnoppgjøret borte mot Skrim, og dermed ligger kongsberglaget alene igjen i bunnen, to poeng bak Rælingen på nedrykksplass og Gjerpen på kvalifiseringsplass.