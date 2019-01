Solskjær før storkampen: – Handler ikke om meg eller Pochettino

Sport

Solskjær har fått en strålende start på vikariatet i United. Fem kamper har gitt like mange seirer, men motstanden har ikke vært av ypperste klasse. Den første skikkelige testen får han på Wembley søndag kveld.

Storkampen er blitt trukket fram som en audition for managerrollen på Old Trafford. Ikke bare for Solskjær, men også for Tottenham-sjef Mauricio Pochettino.

De to er i øyeblikket oddsfavorittene til å lede United fra neste sesong.

– Nei, dette handler ikke om meg i det hele tatt. Det burde være om spillerne, ikke meg eller ham. Vi sparker ikke en ball, det gjør spillerne. Selvsagt gjør vi en avgjørelse her og der, men det er opp til spillerne å prestere. Jeg er sikker på at gutta mine er klare til å gjøre det, sier Solskjær på spørsmål om oppgjørets betydning for hvem som leder Manchester United permanent etter sesongen.

Kristiansunderen tok over managerjobben midlertidig etter at José Mourinho fikk sparken like før jul.

United ligger på 6.-plass og er ti poeng bak tabelltreer Tottenham etter 21 kamper.