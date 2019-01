Rbnett sender direkte fra fotballcup i Kristiansund

Sport

De innledende rundene i Nordvesthallen i Kristiansund starter lørdag morgen og fortsetter søndag. Rbnett streamer de åtte kampene i finalespillet for G14-lag direkte fra klokka 12.40 søndag. Sendinga er et samarbeid med Tidens Krav og produksjonsselskapet Streambird. Sendinga er tilgjengelig for abonnenter.

- Vi har hatt gode erfaringer med å vise romjulscupen i Elnesvågen og KM i futsal, og derfor ønsker vi å vise sluttspillet også i denne populære cupen. Vi har et godt samarbeid med Tidens Krav og produksjonsselskapet Streambird og ser fram til å vise kampene på søndag, sier redaktør for digitale medier i Romsdals Budstikke, Øyvind Brunvoll.

Det er altså guttelagene i 14-årsklassen som er først ut i årets Slatlem Cup. Følgende lag deltar: Gruppe A: Molde 1, Rival, Frei 1, Sunndal 1, Averøy m1, Kristiansund 1, Dahle Nordlandet 1. Gruppe B: Molde 2, Elnesvågen/Malmefjorden, Smøla, Kristiansund 2, Kristiansund 3, Dahle/Nordlandet 2, Dahle/Nordlandet 3, Sunndal 2, Frei 2 og Averøy 2.

Kampene spilles 1x18 minutt. Finale og bronsefinale spilles 2x10 minutt.

Slatlem Cup for de øvrige aldersklassene spilles slik: G16: 19.-20. januar. J13 og J17: 2.-3. februar. J15: 9.-10. februar.