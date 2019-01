Årets første spillersignering for MFK er klar

Sport

Administerende direktør Øystein Neerland bekrefter at Fredrik Sjølstad er klar for Molde. Det melder MFK på sine nettsider.

Fredrik Sjølstad (24) har de siste to sesongene spilt på midtbanen til Kongsvinger IL i OBOS-ligaen. Han har spilt 28 av 30 seriekamper fra start.

– Vi er glade for at Fredrik har signert for oss nå, vi har fulgt med han en god stund. Fredrik er en talentfull spiller som vi ønsker å utvikle videre i Molde Fotballklubb, slik at han kan hjelpe oss i Eliteserien, sier hovedtrener Erling Moe.

– Jeg er veldig stolt og ydmyk over å signere for Molde FK. Klubben har store ambisjoner og det er høy kvalitet i alle ledd. Det var et enkelt valg når Molde kom på banen sier Fredrik Sjølstad sjøl til moldefk.no.