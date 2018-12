Hevder Svendsen er klar for OBOS-klubb

Sport

Nettavisen til Eurosport siterer flere anonyme kilder. Ifølge Eurosport skal det være snakk om et utlån fra Molde.

Svendsen var på utlån til Haugesund fra august i 2018, men det var ikke et lykkelig opphold for Molde-talentet. Som kun fikk starte én kamp i eliteserien.

I november betegnet Svendsen oppholdet som frustrerende:

– Livet utenfor banen er fint. Her nede er det fine folk og trenere, og det er et godt miljø. Men det er kjipt at jeg ikke har spilt mer enn hva jeg hadde håpet på. Det er en stund siden siste jeg startet en kamp. Det har ikke vært veldig enkelt. Jeg vil vel ikke akkurat kalle utlånet en suksess.

Hverken Molde eller Sandefjord har foreløpig bekreftet utlånet. Tobias Svendsen har ikke svart på Rbnetts henvendelser mandag kveld.

Svendsen signerte ny kontrakt med Molde i høst. En avtale som strekker seg ut 2020.