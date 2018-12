Se romjuls-cup direkte på Rbnett

Sport

Elnesvågen: Tredje og fjerde juledag kan du se vår direktesending fra Frænahallen når Elnesvågen OIL fotball arrangerer juleturnering i innefotball.

Vi viser kvinnesluttspillet torsdag (i tillegg til en del herrekamper), samt sluttspillet for menn fredag.

For å kunne se sendingene må man være abonnent hos Romsdals Budstikke.

– Vi ser at det er stor interesse for direktesendt fotball på nett. Før jul sendte vi futsal-turnering, og i romjula satser vi på den populære romsjulscupen i Fræna. Vi har et samarbeid om sendingen med produksjonsselskapet Streambird og nordmørsavisa Tidens Krav ettersom det er lag fra både Nordmøre og Romsdal med i turneringen. Arrangøren Elnesvågen Fotball stiller med egne kommentatorer, sier konstituert ansvarlig redaktør, Øyvind Brunvoll i Romsdals Budstikke.

PS: Torsdagens direktesending starter klokka 15.10. Fredag starter sendingen klokka 15.50.