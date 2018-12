Sport

Friidrettsutøveren fra Isfjorden pleier hver vinter å dra til Sør-Afrika for å trene. Nå sier hun til VG at hun vurderer å droppe dette. Årsaken er at hun frykter det vil bli for ensomt.

– Jeg er ensom jente i dette gamet. Det er ikke så hyggelig som det var før å dra dit på treningsleir i tre til fire uker, sier hun til VG.

– Det har ikke noe å gjøre med min satsing. Men det er viktig å ha det bra på treningsleir. Tilrettelegging av det sosiale er viktig som ensom jente, understreker hun.

Dermed vil hun trolig bli værende i vinterkalde Oslo for å trene. Det er imidlertid bare tre uker siden hun avsluttet et månedlangt høydeopphold i Flagstaff i Arizona.

28-åringen fra Isfjorden har vist god form også i høst, og sikret sin fjerde strake EM-bronse i terrengløp forrige søndag i Nederland.

Nå vurderer hun sterkt å delta i innendørs-EM for første gang. Det arrangeres i Glagow i begynnelsen av mars. Der blir det i så fall 3000 meter for henne.

– Jeg føler at jeg er så godt i rute, at det kan passe med en debut nå, fortalte hun til Romsdals Budstikke i etterkant av bronseløpet i Nederland.