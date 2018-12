To sekunder fra EM-gullet

Sport

Det så lenge ut til å bli en kamp om tredjeplassen mot hjemmehåpet Susan Krumins for Karoline, men på den siste runden i løypa i Tilburg sa hun takk for følget til den nederlandske jenta og nærmet seg kraftig tetduoen. Men tyrkiske Yasemin Can og sveitsiske Fabienne Schlumf holdt unna så vidt – og sikret seg gullet og sølvet.

- Jeg startet kanskje spurten for seint, og det er litt surt når jeg var så nær. Synd at løpet ikke var lengre slik det utviklet seg, men jeg er egentlig veldig fornøyd med ny EM-bronse og måten jeg fikk avsluttet løpet på, sa Karoline til NRK etter målpassering.