Sport

Gultrøyene fra Kristiansand sviktet da det gjaldt som mest. Søndag hadde laget sikker eliteserieplass ved pause, da det sto 1-0 borte mot Haugesund.

I annen omgang snudde alt.

Haugesund snudde til 3-1-seier, og Rekdal og Start må forberede seg på spill i 1. divisjon i 2019.

– Det er tungt selvfølgelig. Men det er litt slik det er. Vi ledet 1-0 mot Molde og tapte. Vi ledet 1-0 mot Haugesund. Sist helg spilte vi en god kamp mot Rosenborg og tapte 0-1, og vi tapte 1-2 mot dem i semifinalen i cupen. Det er en gjenganger. Vi er akkurat ikke gode nok, sier Rekdal til NTB.

Surt

Han kom inn i Start-jobben 1. juni. Da lå laget på nedrykksplass med fattige sju poeng etter tolv kamper. Høsten har vært bedre, men det gikk likevel ikke.

– Du lider jo med spillerne, som har jobbet ræva av seg og gjort det de kunne. Men det er mange her som kommer til å lære en del av dette, sier Rekdal.

– Jeg er kommet til Sørlandet for å bli. Da jeg kom inn i juni, var jeg klar over et slikt scenario kunne skje. Og så har vi karret oss opp og fram, utviklet oss og blitt bedre. Men det holdt ikke helt inn. Og det er selvfølgelig fryktelig tungt å rykke ned på målforskjell.

Opp

Trenerveteranen er altså klar for å fortsette. Over nyttår blir det ny giv, og målet er å rykke rett opp igjen til Eliteserien.

– Vi kommer tilbake. Dette er det bare å riste av seg. Jeg skal bygge et lag til 2020 som er bedre enn årets lag. Vi blir ikke værende lenge i 1. divisjon, slår Rekdal fast overfor NTB.