Nedrykk for Sandefjord etter 1-1 mot Sarpsborg

Sport

Sandefjord befant seg nederst på tabellen med kun 22 poeng foran møtet med Sarpsborg 08 søndag. Gjestene fra Vestfold var nødt til å ta poeng mot Østfold-laget, samtidig som de måtte ha hjelp fra de andre resultatene for å holde liv i drømmen om videre spill i Eliteserien. Det ble imidlertid vanskelig for Sandefjord.

Sarsborg sto bak det meste av spillet i første omgang, og sørget for et par gode målsjanser. Sandefjords sisteskanse Eirik Holmen Johansen holdt bortelaget inne i kampen og sto for en særdeles viktig redning etter kun kvarteret spilt i Sarpsborg. Sandefjords eneste mulighet kom da Pau Morer avfyrte et skudd som havnet meteren til side for mål.

Grov feil

I andre omgang gikk vertene opp i ledelsen etter en grov feil av Sandefjord-forsvarer Christer Reppesgård. Patrick Mortensen utnyttet situasjonen, snappet ballen og satte inn 1-0 til hjemmelaget på enkelt vis.

På et hjørnespark fra Sarpsborg leverte Sandefjords keeper nok en gang en praktredning. Vestfold-laget jaktet den etterlengtede utligningen, og i det 74. minuttet satt det endelig for bortelaget. Enric Vallès skudd gikk i nettaket etter å ha sneiet borti en Sarpsborg-spiller.

Det ble imidlertid ingen flere mål i Østfold. Dermed rykker Sandefjord ned fra Eliteserien.

Sandefjord, som også var avhengig av at Lillestrøm tapte mot Strømsgodset, ville uansett rykket ned med poendeling i Drammen.