Molde-spiller gikk helt til topps i Ungdoms-NM i sjakk

Sport

20-åringen fra Molde gikk helt til topps i Ungdoms-NM sjakk i Haugesund i helga. Det skriver Molde Sjakklubb i en pressemelding.

Sikter mot mesterklassen

– Jeg er godt fornøyd med spillet, sier den ferske mesteren, og skryter også av turneringen.

Mesterskapet ble åpnet med hurtigsjakk fredag og langsjakk resten av helga.

– Nå sikter jeg meg inn mot Landsturneringen til sommeren og etter hvert blir målet å komme opp i spill i mesterklassen, sier Bjørn Robert Unhjem etter premieutdelingen i Haugesund.

Løvoll Unhjem hadde allerede vunnet den eldste klassen (20-26 år) før den siste runden, men med seier også der, slo han også alle i den nest eldste klassen. Der var nivået enda bedre enn blant spillerne over 20 år, opplyser sjakklubben.

Molde-spilleren var langt fra favoritt i ungdoms-NM. Totalt ti andre spillere hadde høyere rating enn ham. Likevel vant han en klar seier med 5,5 poeng av 7 mulige etter fire seire og tre remiser.

– En stor dag

– Dette er en stor dag for Molde sjakklubb. Vi har aldri vunnet NM for ungdom, og Bjørn Robert fortjente virkelig denne seieren etter solid spill, sier Tor Wetle Wetlesen Hoem, leder i Molde sjakklubb. Han har også ansvar for barne- og ungdomssatsingen for lokale sjakkspillere.

– Sist en Molde-spiller ble norgesmester var da Einar Hatlebakk ble juniormester i 1960, sier Wetlesen Hoem.

Også to av Molde Sjakklubbs 11-åringer, Matheo Frøsøye og Herman Vassbotn, deltok i mesterskapet. De endte rundt midten i sin klasse med henholdsvis 5 og 3,5 poeng på ni runder. Begge presterte bedre enn forventet i forhold til sin sjakkrating, opplyser Wetlesen Hoem.