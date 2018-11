Rekdal: – Vi tenker kun på oss selv

Sport

Rekdal var ingen slagen mann etter 1-2-tapet for Rosenborg i cupsemifinalen torsdag kveld. Selv med en B-preget lagoppstilling tok Start ledelsen, og Rosenborg avgjorde ikke før i overtiden.

Allerede søndag venter bunnlaget Sandefjord på bortebane i Eliteserien. Der ligger Start plassert fjerde sist med 29 poeng, det samme som Bodø/Glimt og Strømsgodset på plassene foran.

Lillestrøm er på kvalifiseringsplass med 27 poeng, mens Stabæk har 25 poeng på nedrykksplass. Kun syltynn teori gjør at Sandefjord kan berge seg opp til kvalifiseringsplass.

– Vi skal først bearbeide denne opplevelsen, og det vil ta litt tid. Mentalt er det selvsagt fryktelig tungt å skulle tape på denne måten rett før slutt, men fysisk skal vi greie å være klar til søndag, sa Rekdal til NTB etter kampen mot RBK.

Start trenger etter alt å dømme flere poeng for å redde plassen. Det kan klubben fort klare. De har hevet seg merkbart etter at Rekdal tok over som trener.

Tre serierunder gjenstår før serien er over.

RBK-ere tror på Start

– Vi ser kun på oss selv, og vi vet at det er en utrolig viktig kamp mot Sandefjord. Da er vi nødt til å være klare. Jeg tror at Rosenborg skjønner at de skal få det tøft i Kristiansand neste helg, sa Rekdal.

Rosenborgs trener Rino Coolen tror at Start fort kan redde plassen i Eliteserien.

– De har vist i de siste månedene under ny trener at de kan vinne kamper. I dag sparte de noen spillere, og det virket fornuftig. Det ser ikke så svart ut for dem, mente Coolen.

Rosenborgs Matthías Vilhjálmsson har en fortid i Start og vil gjerne at gamleklubben holder seg på øverste nivå.

– Jeg har ikke tenkt så mye på akkurat det. Start kan ende øvre halvdel, og de kan rykke ned. Det er tre kamper igjen, og jeg håper virkelig at Start holder seg. Det er spennende det som skjer, og Start har fått et kjempeløft med Rekdal i de siste månedene. Men de må vise seg fortjent til sin plass først, og så får vi se hva som skjer, sa islendingen Vilhjalmsson.

Ikke avgjort

Starts Simon Larsen vet at nedrykkskampen langt fra er avgjort.

– Det gjenstår tre viktige kamper. Det er ikke noe å legge skjul på det, og slik har det egentlig vært siden Kjetil tok over som trener. Vi har hatt et desperat behov for poeng med tanke på tabellplassen, og vi at dette langt fra er avgjort. Vi må ta mange poeng til for å overleve, sa Simon Larsen.

Han påpeker videre at Start har tatt poeng fra de fleste i de siste kampene, og at de er et vanskelig lag å slå.

– Vi skal møte Rosenborg hjemme, og da skal de i hvert fall ikke slå oss. Vi skal møte Haugesund borte i den siste kampen, og de har lyst på medalje. Vi har ingen lette kamper igjen, men jeg tror at vi kan hente poeng i alle, sa Larsen.

Midtstopperen sier at klubben er inne i en spennende tid.

– Det er slike kamper som dette som er moro å spille. Det er mye artigere å spille kamper som betyr noe, enn å ligge midt på tabellen og spille kamper som ingen bryr seg om å se, mente Larsen.