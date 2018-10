Hodebry for Rekdal i jakten på Starts første cupfinale

Sport

Start kjemper på to fronter. Mot Rosenborg jakter sørlendingene sin aller første NM-finale, men tilværelsen i Eliteserien står fortsatt på spill. Det tvinger Rekdal til å gjøre noen vriene valg. Hva slags lag skal han stille på Lerkendal torsdag kveld?

– Nå må vi tenke på to kamper, og det er en tøff utfordring. Vi har ikke bestemt oss ennå, sier Rekdal til Fædrelandsvennen.

– Det er ikke sikkert at det blir å ta hensyn heller, det kan være det er et smart valg. Å spille med noen som ikke har spilt på ei stund og som brenner etter å komme inn. Vi må se på hva som gir oss størst sjanse for å komme gjennom dette med to optimale resultat. Den kabalen der er tøff å knekke, sier han videre.

Kristiansand-klubben spilte så sent som mandag. Da tok de gul- og svartkledde ledelsen hjemme mot Molde, men flere feil ga til slutt 1-3-tap. Før det sto de med fire seirer på sine fem siste kamper.

Forbannelse

Tre dager etter NM-semifinalen mot RBK skal Start møte tabelljumbo Sandefjord. Med tre poeng der vil Rekdals lag ta et langt steg unna nedrykk. Med tre runder igjen skiller det fire poeng ned til Stabæk under streken, mens det er to til Lillestrøm på kvalifiseringsplassen.

Start har Rosenborg hjemme og Haugesund borte i sine to siste serieoppgjør. Det er to vriene lag å møte i en nedrykksstrid. Seier mot Sandefjord blir derfor ekstra viktig.

Samtidig har sørlandslaget muligheten til å bryte cupforbannelsen. Start har tapt alle sine seks tidligere semifinaler. Rekdal har tidligere vunnet NM med Vålerenga (2002) og Aalesund (2009 og 2011). Skulle han greie det samme med Start, blir han første trener som vinner cupen med tre ulike klubber.

Det største

Rosenborg er godt vant til å være i finaler. Trønderne har vært i tre av de fem siste. Totalt har de vunnet kongepokalen elleve ganger.

Pål André Helland har mange gode finaleminner. I både 2015 og 2016 var han blant RBKs målscorere på Ullevaal. For to år siden gjorde han hattrick mot Kongsvinger.

– Cupfinale er den største opplevelsen man som fotballspiller kan ha i enkeltkamper. Det vil bety utrolig mye. Cupen i Norge står sterkt, spesielt finalen og de to-tre første rundene, sier Helland til rbk.no.

Den andre semifinalen er mellom Strømsgodset og Lillestrøm. Finalen spilles på Ullevaal stadion 2. desember.