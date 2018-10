Viking har opprykk i egne hender etter seier i Ålesund

Sport

Dermed har siddisene opprykk til Eliteserien i egne hender.

Etter en kruttsterk borteseier i Ålesund ligger Viking kun ett poeng bak AaFK og to bak Mjøndalen, som ligger på de to opprykksplassene.

Men Viking møter Mjøndalen 4. november, og med seier der og i de to øvrige kampene er opprykk sikret for Stavanger-laget. Det gjenstår tre runder av årets sesong. De to øverste lagene får automatisk billett til neste års Eliteserie.

I Ålesund tirsdag var Tommy Høiland i praktslag for gjestene. To ganger fikk han ballen feilvendt i feltet, begge gangene havnet ballen bak Andreas Lie i vertenes mål.

Løskrutt

Viking var nærmest i første omgang, men Holmbert Fridjonsson kunne sendt vertene i føringen da han løp seg fri og ladet skuddfoten etter 24 minutter. Islendingen hadde ladet med løskrutt, og Viking-keeper Iven Austbø reddet uten problemer.

Viking-trener Bjarne Berntsen måtte klare seg uten flere sentrale spillere. Zlatko Tripic, Johnny Furdal og Kristian Thorstvedt sonet karantene for kort, mens Ylldren Ibrahimaj sto over på grunn av ryggplager. Da var det godt å ha en Høiland i form.

Etter 53 minutter vant Usman Sale Hassan en duell mot Daniel Gretarsson ved dødlinjen og sendte ballen inn til Zymer Bytyqi. Ballen ble trillet videre til en feilvendt Høiland, som vendte opp og plasserte ballen i mål.

Med en halvtime igjen å spille doblet Viking ledelsen i det som så ut som en kopi av den første scoringen. Tommy Høiland fikk ballen feilvendt i feltet, vendte bort sin oppasser på ett touch og scoret kampens annet mål og sitt 18. for sesongen.

Nervepirrende

Jonas Grønner reduserte for Aalesund med kvarteret igjen å spille. Da det så ut til å gå mot noen nervepirrende sluttminutter satte Viking inn Even Østensen. Det viste seg å være et smart trekk, for spissen brukte knappe tre minutter å sette inn Vikings tredje mål.

Dermed tar Viking med seg tre poeng hjem til Stavanger og sørger for at det er full kamp om de to direkte opprykksplassene til Eliteserien.

Det gjenstår tre kamper av sesongen: Viking møter Ullensaker/Kisa (h), Mjøndalen (b) og Kongsvinger (h). Aalesund skal på sin side møte Sogndal (b), Levanger (h) og Strømmen (b).

Mjøndalen møter HamKam (b), Viking (h) og Florø (b).

Tabellen før de tre siste kampene viser at Mjøndalen leder med 54 poeng, Aalesund har 53, mens Viking har 52. Sogndal på fjerde har 45.