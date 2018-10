Ingen slipper inn færre mål enn Hareides Danmark

Sport

Sett bort fra straffesparkkonkurranser og Slovakia-kampen da Danmark måtte sette sammen et vikarlandslag som følge av en betent spillerkonflikt, har Hareides mannskap kun sluppet inn to mål i 2018.

Det kan ingen av de 20 lagene som i øyeblikket topper FIFA-rankingen vise maken til, viser en oversikt det danske nyhetsbyrået Ritzau har utarbeidet.

Nest best på listen er Brasil med tre innslupne mål. Nederland og Uruguay står begge med to baklengs.

Det varierer noe hvor mange kamper de ulike nasjonene har spilt, men Danmark er også i front dersom man regner innslupne mål per kamp.

Landslagssjef Hareide gir spillerne æren for den gode statistikken.

– Vi har gode spillere. «Zanka» Jørgensen har vokst voldsomt som midtstopper. Samarbeidet med Simon Kjær har vært formidabelt. Backene er stabile og gode, sier han.

– Vi har god fart i forsvarsleddet, og vi kan variere mellom å stå høyt og presse høyt eller ligge lavt med et lavt press. I tillegg har spillerne foran god innbyrdes forståelse, tilføyer nordmannen.

Med til historien hører det at Danmark periodevis har slitt med å score mål. Fire ganger har Hareides mannskap spilt 0–0 i 2018.

– Det letteste i fotball er å forsvare seg, mens det vanskeligste er å skape noe offensivt. Sånn er det for alle lag. Når vi ikke lykkes offensivt, så må vi holde nullen, og det har vi vært gode til, sier Hareide.

Australia og Kroatia er de to eneste lagene som har scoret mot et fulltallig dansk landslag i 2018. Det skjedde under sommerens fotball-VM.