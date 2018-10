Nora Mørk ute i seks nye måneder

Sport

– Det gikk som Nora fryktet da vi pratet med henne. Hun må sy menisken. Det betyr at hun er ute i rundt seks måneder til, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson til TV 2.

Mørk ble operert sist gang i februar etter at hun hadde røket korsbåndet i høyre kne.

Hun startet opp med håndballtrening i august, men det kom nye tilbakeslag.

Mørk fryktet selv at hun måtte inn og sy menisken, og det fikk hun rett i.

Hun var nedbrutt etter den siste motgangen. Noe EM i desember blir det slett ikke snakk om.

– Nå blir det faktisk å legge seg under kniven med knærne for åttende gang. Dette er første gang jeg har kjent på følelsen av å være knust, å ha mistet motet og motivasjonen. Nå vet jeg rett og slett ikke hva veien blir videre, for nå er jeg bare en håndballspiller som ikke spiller håndball, sa Györ-stjernen.