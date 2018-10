Sola sendte Larvik ut av cupen

Sport

Landslagsspilleren Camilla Herrem scoret fem av målene da laget fra Rogaland sa farvel til Larvik i åttedelsfinalen. Line Ellertsen ble Solas toppscorer med sju fulltreffere. Abbey Perry scoret seks mål.

– Jeg hadde en god følelse i dag. Vi var veldig godt forberedt, men det har vært veldig enkle kamper. Jeg fryktet dem ikke, men jeg var litt redd for at vi skulle ta for lett på det, sier Camilla Herrem til Aftenbladet etter seieren.

Larviks Mari Molid med kampens toppscorer med åtte mål. Sola førte an gjennom hele kampen og ledet 14-10 til pause.

Vipers Kristiansand vant hele 50-14 over NIT-HAK. Mestscorende for Vipers ble Jeanett Kristiansen med sju mål.

Oppsal slo Haslum 32-19 og er også i kvartfinalen. Fana vant 28-25 over Utleira, og Fredrikstad slo Gjerpen 30-24.

Storhamar er også i kvartfinalen etter 33-29 borte over Follo.