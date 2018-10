Men Erling Braut Haaland er med i U21-troppen

Sport

Det ble klart da U21-landslagssjef Leif Gunnar Smerud presenterte troppen til de avgjørende kvalifiseringskampene mot Tyskland og Aserbajdsjan tirsdag.

Med i troppen er også formsterke Morten Thorsby.

Årsaken til at de to er med i U21-troppen handler om at Norge fortsatt har muligheten til å kvalifisere seg for EM.

– Det handler selvfølgelig om at vi har en anledning til å kjempe om en kvalifisering. I tillegg en det alltid en vurdering. Martin og Morten har kapasitet til å være med ett steg opp også, sånn sett er vi glade for at de kan være med oss denne gangen også, sier Smerud.

Ødegaard pådro seg nylig et brudd i hånden i en cupkamp for klubblaget Vitesse i Nederland. Skaden skal ikke være alvorlig og bekymrer ikke U21-sjef Smerud.

Han er heller ikke urolig med tanke på at Ødegaard har slitt med flere skader i år. På vårparten pådro han seg et brudd i foten.

– Bruddskader er tilfeldige og handler om støt. Det er lite å gjøre med det. Det hjelper ikke å be han drikke mer melk. Martin melder at han er i stand til å spille med hånden, så det skal gå fint, sier Smerud.

Norge står med 14 poeng etter åtte spilte kamper i EM-kvalifiseringen. Det er samme antall som Irland, som røk 0-6 for gruppeleder Tyskland sist. Tyskerne står med 19 poeng når to kamper gjenstår.

Kun gruppevinneren går direkte til EM-sluttspillet i Italia og San Marino neste sommer. De fire beste gruppetoerne skal ut i omspillskamper om de to siste plassene i sluttspillet.

Alt tyder på at Tyskland tar gruppeseieren i Norges gruppe, mens det vil bli en jevn og tett kamp om annenplassen.

Norge avslutter EM-kvalifiseringen med bortekamp mot Tyskland og hjemmekamp mot Aserbajdsjan.

Her er hele U21-troppen:

Sondre Rossbach - Odd

Viljar Røsholt Myhra - Odd

Julian Ryerson - Union Berlin

Andreas Hanche-Olsen - Stabæk

Fredrik Pallesen Knudsen - Haugesund

Bjørn Inge Utvik - Sarpsborg 08

Ulrik Yttergård Jenssen - FC Nordsjælland

Birk Risa - Odd

Nico Mickelson - HamKam

Tobias B Børkeeiet - Stabæk

Vebjørn Hoff - Odd

Morten Thorsby - Heerenveen

Hugo Vetlesen - Stabæk

Martin Ødegaard - Vitesse

Tobias Heintz - Sarpsborg 08

Martin Samuelsen - VVV-Venlo

Dennis Johnsen - Ajax

Erling Braut Haaland - Molde