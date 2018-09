Se Moldes serieåpning mot Tertnes direkte her

Sport

Klokka 18 er det klart for serieåpning for Moldes håndballjenter. Da møter de Tertnes på bortebane.

Kampen ser du i sin helhet i videovinduet.

MHK har hatt et meget godt tak på Tertnes i Bergen. I fjor vant Molde 29-25 i Haukelandshallen. Det ble også borteseier da MHK var i eliteserien i 2015/2016-sesongen. Da ble det ettmålsseier, 24-23.

Molde-trener Helle Thomsen sier til Rbnett at seriestarten kom tidlig og at hun gjerne skulle hatt litt mer tid med sitt nye lag, men lover at jentene skal være klare til kveldens kamp. Hun vet heller ikke helt sikkert hva som venter dem i første kamp.

– Det er alltid litt vanskelig i de første kampene. Jeg så Tertnes i fjor, men de har noen nye spillere. Man ser tydelig at det er et lag hvor alle er bra. De har ingen stjerne, men fungerer godt som lag. Alle kjenner hverandre. De har et spennende lag som jeg tror kan blande seg i toppen. Om de får en god start, kan de kanskje kjempe om bronsemedaljen, sier Thomsen om kveldens motstander.