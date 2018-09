Har tatt flere NM-medaljer og fått utøver på norsk elitelag

Sport

I løpet av de siste ukene har flere av klubbens utøvere deltatt på ulike stevner rundt om i landet.

Lotta Åndal representerte klubben under hennes første NM for unge ryttere for noen uker tilbake. Der ble det tredjeplass og fjerdeplass på de to første dagene, noe som ga finaleplass. Der ble Lotta nummer seks i finaleprogrammet med 68,305 %. Sammenlagt i NM 2018 ble det dermed bronsemedalje.

Lotta er dermed den første rytteren fra Møre og Romsdal som har kommet med i NM og fått medalje i denne aldersgruppen på dette nivået. Lotta og Skikkilds Ralina har også kommet med på det norske elitelaget i dressur.

Nær medalje

Under NM i dressur på Hønefoss var Amalie Groven med i klassen for paradressur, grad IV. Amalie fikk fjerdeplass alle dagene, som også ble sluttplasseringen i sammendraget. Sammen med Højgårds Spirit var Amalie imidlertid meget nær medalje. Hun fikk 195,6 poeng, mens bronsevinneren fikk 198,9 poeng.

Hun er for øvrig med på Olympiatoppens satsningsprogram for unge parautøvere.

KM-medaljer

Molde Hestesportsklubb hadde også mange deltakere i kretsmesterskapet i sprang nylig, både i selve mesterskapet og i åpne klasser. Frida Nilsen Angvik tok sølvmedalje i KM ponni kategori 3 & 2. Tiril Hoem ble nummer to i ponni kategori 1, mens Sol Hoem også tok sølv i KM junior. Vetle Solenes tok der bronse.

Maren Maalen Bugge/Nancy , Taran Strømmen/Quicksilver, Magnus Sæther/Aragorn, Nora Hauge/Casa de Ray og ponnirytterne Elena Johansen/India, Sanna Havdal/Bouke, Kristin Hugås Inderhaug/Oryx og Elisabeth Gravem Ødegård/Patijn hadde feilfrie runder i den åpne konkurransen.

Stine Sæther Stange fra Istad deltok nylig i junior-NM i sprangridning. Der ble hun til slutt nummer fire, men jenta som representerer Molde Hestesportsklubb kunne tatt sølvmedalje om hun hadde hatt ett riv mindre. I Mesterskapet stilte 30 ekvipasjer til start første dag

I neste uke gjenstår KM i dressur.