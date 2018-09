Forbundet stiller krav til Hareides menn

Sport

Hvis det er spillere som melder avbud blir det tatt ut nye spillere som får tilbud om de samme lønnsvilkårene.

Oppmøtebeskjeden kom etter at forhandlingene om en ny økonomisk avtale strandet lørdag. Danmarks Fotballforbund (DBU) skal ha tilbudt ekstra sportslige tiltak verdt fire-fem millioner norske kroner, men spillerne har ikke akseptert dette.

Danmark skal onsdag møte Slovakia borte i treningskamp, mens Wales venter i den første kampen i nasjonsligaen neste søndag.

– Det avgjørende er at de to neste kampene spilles, ellers risikerer vi bøter og utestengelse av UEFA, sier fotballpresident Jesper Møller.

Først etter at de to nevnte landskampene er spilt, vil DBU ta stilling til de økonomiske rammene for herrelandslaget.

– Det er beklagelig at vi står uten en avtale. Hele den danske modellen, der penger fra eliten og landslagene skal utvikle bredden, er truet, sier Møller.