Solskjær stiller med det laget som knuste Brann

Sport

ST. PETERSBURG: Moldes playoff i Europa League borte mot Zenit sparkes i gang klokka 18. Ole Gunnar Solskjær har valgt samme startoppstilling som feide over Brann med 4-0 i Bergen 1. juli. Det betyr at Molde trolig vil ligge i en 4-5-1|-formasjon når Zenit har ballen. Her er laget:

Andreas Linde – Christoffer Remmer, Ruben Gabrielsen, Vegard Forren, Kristoffer Haugen – Eirik Hestad, Babacar Sarr, Fredrik Aursnes, Etzaz Hussain, Petter Strand – Erling Håland.

Disse spillerne får plass på innbytterbenken: Alexandro Marco Craninx, Stian Gregersen, Isak Ssewankambo, Magnus Eikrem, Pawel Cibicki, Fredrik Brustad og Leke James.

Det betyr at Mattias Moström, Daniel Chima Chukwu og Mathias Ranmark ikke får plass i troppen.

Thomas Amang, Christopher Telo og Martin Ellingsen er ikke med til Russland. Sistnevnte er fortsatt skadet og ikke registrert for spill verken i eliteserien eller Europa League.