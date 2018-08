MFK vil fortsette å bruke spilleren som var tiltalt for voldtekt

Sport

Molde Fotballklubb sendte tirsdag ut en pressemelding der de sier at de tar dommen fra Romsdal tingrett til etterretning. Der ble MFK-spilleren frikjent for en såkalt sovevoldtekt, men ble likevel dømt til å betale erstatning til den fornærmede kvinna i saka.

«Dette er en alvorlig og krevende sak med flere sider som berører kvinnen, spilleren, Molde FK og andre.

Spilleren ble mandag frikjent i Romsdal Tingrett, og må betale 150 000 kroner i erstatning til kvinnen. Molde FK tar dommen til etterretning.

Administrasjonen og styret i klubben har i sin behandling og nøye vurdering av saken lagt vekt på at tingrettens flertall frikjente spilleren. Han vil derfor fortsatt være tilgjengelig for spill i Molde FK», skriver arrangement- og medieansvarlig Per Lianes i Molde Fotballklubb/Molde Fotball AS i pressemeldinga.