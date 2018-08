Erling Braut Håland har signert for Salzburg – spiller i Molde ut 2018

Sport

Molde Fotballklubb og Red Bull Salzburg blitt enige om en overgang, som gjelder fra 1.1.2019. Det betyr at Håland fortsatt er Molde-spiller og spiller for Molde ut denne sesongen.

Molde-trener Ole Gunnar Solskjær mener Håland har valgt en god klubb å gå til.

- Det betyr mye for klubben, gutten sjøl og laget at han får spille her ut. Han har valgt en god klubb som tenker langsiktig, og spiller i Europa League og Champions League hvert år, sier Ole Gunnar Solskjær. Erling gjør en jobb for laget, og vi får se ham mye utover høsten, sier Solskjær til MFKs offisielle nettside.

Forhandlet lenge

Neerland har tidligere bekreftet at Molde og Salzburg har forhandlet om Håland siden i vinter.

- Vi har hatt en dialog med Red Bull Salzburg over tid, de har vist stor interesse for Erling og vi har kommet fram til en avtale som vi er tilfreds med, sier Øystein Neerland.

I Red Bull Salzburg blir Erling lagkamerat med en annen tidligere Molde-spiller, Fredrik Gulbrandsen. Red Bull Salzburg ligger på førsteplass i serien i Østerrike etter de tre første serierundene.

Erling Braut Håland kom til Molde fra moderklubben Bryne som 16-åring i januar 2017, og har hatt en flott utvikling i Molde, noe som har gjort ham attraktiv for større oppgaver.

Braut Håland har spilt 36 offisielle kamper for Moldes A-lag, og han har scoret 13 mål. Ni av målene har kommet på de 15 kampene han har spilt denne sesongen.