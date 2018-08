Pangåpning for Midsund da lokalfotballen var tilbake fredag

Sport

Fredag var lokalfotballen tilbake med 4. divisjon som har hatt sommerferie siden 1. juli.

Mest spennende ble det da Midsund slo Vestnes Varfjell 3-2 på hjemmebane. Tommy Kanishi sendte gjestene i føringen 1-0, før Midsund utlignet på et frispark. Vestnes Varfjell tok igjen ledelsen 2-1 ved Amund Stavem på straffespark. Lagene gikk til pause på stillingen 2-1 til bortelaget.

Andre omgang startet friskt for Midsund som utlignet for andre gang i kampen i det 52. minutt. Avgjørelsen falt da vertene fikk tildelt et straffespark etter 69 minutter. Straffesparket ble satt trygt i mål til 3-2 og dermed kunne hjemmelaget feire høstsesongens første seier.

Øvrige resultater:

Eide og Omegn FK - Averøykameratene 0-0

Åndalsnes - Malmefjorden/Ekko/Aureosen 3-0

Sunndal - Elnesvågen 1-1

KFK - Tomrefjord 1-1

Surnadal - Træff 2 spilles søndag.