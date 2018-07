Utlånt Moldespiller debuterte med scoring for Haugesund

Sport

Ibrahima Wadji, Joakim Våge Nilsen og David Akintola sørget for Haugesund-jubel på hjemmebane, mens Vito Wormgoor scoret for gjestene fra straffemerket.

Brann stilte med tilnærmet fullt mannskap, med unntak av blant andre Horsens-aktuelle Sivert Heltne Nilsen, mens Haugesund sparte sentrale spillere som Christian Grindheim, Per Kristian Bråtveit og Vegard Skjerve. Likevel var det hvittrøyene som gikk av med seieren i oppgjøret.

Wadji ble hentet på lån fra Molde tidligere i uken og sendte Haugesund i ledelsen etter snaue halvtimen. 23-åringen danset gjennom Brann-forsvaret og plasserte i nærmeste hjørne.

Joakim Våge Nilsen sørget for at vertene gikk til pause på 2-0. Midtbanespilleren banket ballen i nærmeste kryss etter et frispark like utenfor feltet.

Brann fikk straffespark og reduserte ti minutter etter pause. Wormgoor satte ballen utakbart for Helge Sandvik oppe i det hjørnet.

Kvarteret før slutt fastsatte Akintola sluttresultatet til 3-1. Nigerianeren ble spilt igjennom av Kristoffer Velde og plasserte ballen knallhardt i nærmeste kryss fra kort hold.

Serieleder Brann har dermed litt å jobbe med før Eliteserien starter opp igjen kommende helg. Søndag møter bergenserne Start hjemme, mens Haugesund skal til Tromsø kvelden før.