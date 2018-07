Northug har samlet røde blodlegemer på Teide

Sport

Sprinterne fått gjort det de har planlagt foran sesongen, for første gang.

– Julimåneden er nok bare ferie og fri for oss trenere. Vi må jo følge HMS-reglene. Utøverne tar aldri fri og tar med seg treningsregimet selv om det ikke er samlinger, sier sprinttrener Arild Monsen til NTB.

– Jeg vet at utøverne har lagt ned store mengder trening, og det har gått veldig bra med de fleste. Det er bare Pål Golberg som har slitt med sykdom, fortsetter treneren.

I høyden

Monsen kan melde at blant andre Petter Northug har vært på Tenerife sammen med familien, og at han blant annet har vært oppe på Teide på over 3700 meter.

– På sommeren er det også viktig å gjøre noe annet enn bare trening. Å gjøre ting sammen med familien og kjente. Trivsel er også en viktig del av å være toppidrettsutøver, sier Monsen, som selv hadde tatt familien med seg på sjøen på sommerens hittil varmeste dag.

Neste samling for sprintlandslaget er fellessamlingen med allrounderne i Steinkjer i begynnelsen av august.

Skal samle samlingsdøgn

Deretter skal mange av dem være med på rulleskiarrangementene i Sandnes og på toppidrettsveka på Nordmøre og Trøndelag.

Sprinterne skal også ha en egen samling i Torsby, Lillehammer og en fellessamling med allrounderne i Molde i september/oktober.

Den siste samlingen blir den tradisjonelle høydesamlingen i Val Senales i oktober. Den første snøsamlingen er planlagt til 1. november, mens den tradisjonelle sesongåpningen er på Beitostølen 16. november.