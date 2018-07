Vi strømmer Træff-jentenes kvartfinale mot hjemmefavoritten

Sport

Træff J 19 har storspilt frem mot A-sluttspillet i Dana Cup. Laget har scoret 10 mål og kun sluppet inn ett. I kveld 18.20 venter det danske laget Fortuna Hjørring i kvartfinale. Kampen kan du se på Rbnett fra klokken 18.20 (for abonnenter):

- Vi hadde relativt klare seiere i de to første kampene. Det var ingen sjanser mot oss. I den tredje kampen mot Trondheims-Ørn ble det litt tøffere, men vi vant fortjent til slutt. Sluttresultatet ble 2-1, men det var nærmere 3-1 til oss enn 2-2, sier Fornes.

Tørka byr på utfordringer

Fornes forteller at temperaturen er rundt 25 grader i Danmark.

- Det er veldig, veldig tørt gress her. Ballen spretter annerledes enn vanlig. Det målet vi slapp inn kom på straffespark. Da spratt ballen veldig rart. Men vi håper ikke på regn heller, for da blir det så utrolig gjørmete her, sier Fornes.

Unge spillere

Treneren forteller at åtte av spillerne på laget var med i en annen klasse for en annen klubb i fjor. Laget som stiller i J 19 klassen i år har flere spillere som er yngre.

- Åtte av disse jentene var med på et Gossen-lag i fjor. De bet bra fra seg da også. Nå skal vi se hva vi får gjort i år. Vi er jo i kvartfinale nå. Alt kan skje, sier trenere.

Treneren forteller at jentene synes det er ekstra stas at kampen skal strømmes.

Vil gå hele veien

Om Træff vinner kvartfinalen venter vinneren av Råde-Trondheims-Ørn i semifinalen. Det betyr at Træff kan møte Trondheims-Ørn igjen. Fornes sier det er flere gode lag med i turneringen.

- Fortuna Hjørring er nok det beste laget som er med. De vant jo i fjor. Ørn, Egersund og LSK kan også ha bra lag. Vi har en tropp med veldig talentfulle spillere der alle kommer inn til kvartfinalen med gode bein. Ingen er utslitt og vi går på banen for å vinne alle kampene. Selvfølgelig kan vi vinne turneringen, sier Fornes.

Treneren mener det er en fordel at flere bidrar med scoringer.

- Vi har sju forskjellige målscorere på ti scoringer. Vi har veldig bra bredde i troppen og det er fint vi ikke er avhengig av en som skal score alle målene. Likevel har vi en toppscorer som har tre mål, sier Fornes.